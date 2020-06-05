Путин считает важным закрепить в Конституции нормы об ответственном отношении к животным

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5 июня 2020, 20:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Собака на улице. Фото: pixabay.com

Закрепление в Конституции России нормы об ответственном отношении к животным в обществе востребовано обществом. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время встречи с экологами и зоозащитниками.

Член Общественной палаты Сергей Бурлаков поблагодарил президента за то, что его включили в рабочую группу по разработке поправок в Конституцию. Там он сумел предложить внести изменения в Основной закон об ответственном отношении к животным.

Путин поблагодарил общественника за работу и согласился, что эта поправка очень важна, отметив, что это «чрезвычайно востребованное и нужное дело».

Глава государства также отметил, что закрепление в основном законе страны нормы «позволят нам чувствовать себя цивилизованно».