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В Петербурге с понедельника возобновят работу непродовольственные магазины

, 20:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Петербурге с понедельника возобновят работу непродовольственные магазины
терминал, pixabay.com

В Санкт-Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины, закрытые ранее в связи с пандемией коронавируса нового типа. Об этом заявили в пресс-службе правительства города.

С понедельника возобновится деятельность объектов розничной торговли, за исключением объектов, которые расположены в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров, с площадью торгового зала не более 400 кв. м., а также с отдельным входом. Кроме того, концентрация должна составлять не более 1 человека на 4 кв. м площади.

Также по предварительной записи смогут начать работать организации-застройщики, продающие жилье, а также компании, которые занимаются розничной продажей автомобилей.

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