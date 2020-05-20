В Роспотребнадзоре разъяснили запрет на вход в магазин без масок

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20 мая 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото:человек в маске, pixabay.com

В Роспотребнадзоре прокомментировали обязательное ношение масок в общественных местах, в том числе в магазинах. В ведомстве отметили, что запрет на вход в объекты торговли не должен рассматриваться как ущемление прав потребителей.

“Действия хозяйствующих субъектов, осуществляющих разрешенную торговую деятельность, направленные на ненасильственное воспрепятствование в условиях "масочного режима" гражданам–потребителям в посещении торговых объектов без масок и доступе к товарам с целью их приобретения, не могут и не должны рассматриваться как действия, ущемляющие (нарушающие) права потребителей, поскольку такие действия со стороны хозяйствующих субъектов отвечают принципу разумности поведения участников гражданских правоотношений и не имеют признаков необоснованного уклонения от заключения публичного договора”, - пояснили они.

Отмечается, что все лица, которым адресовано предписание, обязаны соблюдать требования “масочного режима” в общественных местах, в противном случае может последовать ответственность.

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