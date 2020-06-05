В Мурманской области на карантин закрыли обсерватор

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5 июня 2020, 19:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: severpost.ru

Скорая помощь. Фото: pixabay.com

Глава Кандалакшского района Мурманской области Михаил Павлов объявил о закрытии на карантин обсерватора в Зеленоборском.

Причиной такого решения стало обнаружение сразу у нескольких сотрудников учреждения коронавируса.

Кроме этого, глава муниципалитета сообщил, что за последние два дня в районе зафиксированы три новых случая заболевания, причем, все – на территории Зеленоборского.

Зараженными оказались члены семей ранее заболевших жителей поселка. Людей поместили в областные учреждения, круг общения граждан установлен, эти граждане отправлены на самоизоляцию.

Ранее губернатор Мурманской области заявил о возможном ужесточении режима ограничений в областном центре.