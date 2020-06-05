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Власти Ставропольского края продлили режим самоизоляции до 14 июня

, 19:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: сайт губернатора Ставропольского края

Власти Ставропольского края продлили режим самоизоляции до 14 июня
медицинская маска, pixabay.com

В Ставропольском крае режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса нового типа было решено продлить до 14 июня. Соответствующая информация содержится в постановлении губернатора региона.

В документе, вносящем изменения в постановление об ограничительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в Ставропольском крае подчеркивается, что слова "по 7 июня 2020 года включительно" следует заменить словами "по 14 июня 2020 года включительно".

Губернатор региона Владимир Владимиров заявил, что ситуация с коронавирусом нового типа стабилизируется, однако все еще является непростой. На Ставрополье в общей сложности выявили 2 903 случая заражения COVID-19, скончались 56 человек, выздоровели 1 342 пациента.

ЕТ

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