Ученые: У лысых мужчин коронавирус чаще вызывает тяжелые последствия

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5 июня 2020, 18:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Лысый мужчина. Фото: Pixabay

Ученые предупредили об опасности коронавируса для лысых мужчин.

По мнению профессора университета Брауна Карлоса Вамбьера, облысение является признаком сурового протекания болезни.

Группа ученых под его руководством выяснила, что мужские гормоны-андрогены способствуют подавлению вируса. Нехватка именно этих гормонов часто провоцирует облысение.

Ученые уже дали этому факту название «признак Габрина» в честь первого врача, умершего от коронавируса в США, который также был лысым.

Кроме этого, ученые апеллируют статистикой исследования из Испании, согласно которому 79% мужчин, умерших от коронавируса в трех мадридских больницах, были лысыми.