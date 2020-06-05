Число умерших от COVID-19 медиков в России остается неизвестным

По данным Минздрава России, по состоянию на 22 мая число погибших от коронавируса врачей с начала пандемии составило 101 человек. По информации самих медиков, жертв COVID-19 - гораздо больше.

До появления официальной информации медработники сами создали «Список памяти». На утро 4 июня в нем было 333 российских медика и более 30 врачей из других стран, погибших в России.

«Список памяти» еще до сообщения Минздрава проанализировала «Медиазона», которой удалось подтвердить смерть 186 медиков (на 18 мая там было 222 имени). Издание отметило, что две трети всех подтвержденных им случаев приходится на четыре региона: Москву, Московскую область, Петербург и Дагестан. Около половины погибших - младший и средний медицинский персонал. В официальной статистике младший медицинский персоналвообще не учитывается.

«Я не думаю, что нужно в каждом конкретном случае разбираться, умер врач от коронавируса потому что, предположим, он заразился не на работе или же на работе или, как это часто пишут в разных регионах, по собственной вине, - считает один из создателей «Списка памяти», нейрохирург Алексей Кащеев. - То есть они пытаются возложить ответственность за заражение на самих врачей или на главврачей, что, дескать, СИЗ не было и так далее. На мой взгляд, нужно такую систему аргументации прекратить и просто посчитать всех».

Доктор Кащеев отметил, что ему неизвестны случаи получения денежных средств родственниками умерших медработников. Напомним, что в мае Владимир Путин подписал указ о выплатах медикам, которые в результате работы с больными коронавирусом заразились и получили инвалидность. В случае смерти медика, согласно указу, его родственники смогут получить около 2,7 миллиона рублей.

«Ни во всяких наших чатах, ни в соцсетях я лично не видел ни одной выплаты, ни семьям умерших, ни выплаты людям, которые заразились на работе. Может быть, конечно, они будут позже, но пока мне такая информация не попадалась, - говорит врач. - Наше сообщество уже привыкло к тому, что мы никому не верим и просто ориентируемся на реальную информацию».