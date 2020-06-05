Коронавирусом заразился еще один депутат Госдумы

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин сообщил, что заразился коронавирусом.
По его словам, он находится в 24-й больнице Екатеринбурга, решается вопрос о госпитализации. Парламентарий уточнил, что чувствует себя нормально, из симптомов заболевания – только кашель.
Ионин также добавил, что в последний раз контактировал с коллегами-депутатами в день пленарного заседания Госдумы 27 мая.
Ионин не первый из депутатов, которые столкнулись с коронавирусом. Инфекция коснулась нескольких членов фракций «Единой России», КПРФ. Теперь вирус добрался до справедливороссов.