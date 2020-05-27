Володин сообщил, что число заразившихся коронавирусом депутатов растет

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27 мая 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]

Вячеслав Володин, сайт Госдумы РФ

Количество депутатов Государственной думы, заразившихся коронавирусом, а также тех, кто уже перенес заболевание и теперь имеет антитела, растет, хотя и медленными темпами, рассказал Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Поэтому просьба большая прислушаться к тому, о чем здесь говорили - меньше общений, меньше участвуйте в разного рода ток-шоу, меньше массовых мероприятий", - сказал Володин сегодня на пленарном заседании Госдумы.

На заседании 21 мая Володин сообщил, что антитела к коронавирусу обнаружены у пяти депутатов Госдумы. До этого было известно о шести заразившихся депутатах.