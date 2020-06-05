В Госдуме предлагают ускорить принятие поправок в законопроект о нефтеразливах

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5 июня 2020, 17:00 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Госдумы Владимир Бурматов. Фото: сайт Госдума РФ

Председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился с предложением ускорить принятие поправок в законопроект о нефтеразливах к зампредседателя правительства РФ Виктории Абрамченко.

Бурматов заявил, что законопроект, регулирующий порядок предупреждения и ликвидации разливов нефти был внесен в Думу еще в январе 2018 года, однако не был согласован профильным комитетом.

«Мы предложили три их основных вида обеспечения – банковские гарантии, резерв средств на счете и страховка на случай происшествия», – рассказал парламентарий.

По его словам, поправки в законопроект нужно внести срочно – тогда их примут «буквально в течение одной недели», еще в весеннюю сессию.

«В России происходит десять тысяч нефтеразливов в год — среди них есть крупные, настоящие экологические катастрофы. Разбалансировка между министерствами в итоге не дает принять очень конструктивные и правильные нормы», – считает Бурматов.