В Госдуме предлагают ускорить принятие поправок в законопроект о нефтеразливах

Председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился с предложением ускорить принятие поправок в законопроект о нефтеразливах к зампредседателя правительства РФ Виктории Абрамченко.
Бурматов заявил, что законопроект, регулирующий порядок предупреждения и ликвидации разливов нефти был внесен в Думу еще в январе 2018 года, однако не был согласован профильным комитетом.
«Мы предложили три их основных вида обеспечения – банковские гарантии, резерв средств на счете и страховка на случай происшествия», – рассказал парламентарий.
По его словам, поправки в законопроект нужно внести срочно – тогда их примут «буквально в течение одной недели», еще в весеннюю сессию.
«В России происходит десять тысяч нефтеразливов в год — среди них есть крупные, настоящие экологические катастрофы. Разбалансировка между министерствами в итоге не дает принять очень конструктивные и правильные нормы», – считает Бурматов.