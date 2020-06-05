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Путин назвал блестящей идею посадить в России 27 миллионов деревьев

, 16:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Путин назвал блестящей идею посадить в России 27 миллионов деревьев
Президент РФ Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на встрече с экологами и зоозащитниками назвал блестящей идею посадить 27 млн деревьев в память о павших на фронтах Великой Отечественной войны является блестящей.

С предложением о посадке деревьев выступила координатор белгородского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Анна Конорева.

«Это просто блестящая идея, просто блестящая, посадить такое количество деревьев, которые бы всегда напоминали будущим поколениям о том, что сделано нашими ветеранами и бойцами Красной армии», – сказал Путин.

Глава государства также пообещал, что со своей стороны сделает все для поддержки этого начинания, отметив, что «все правильно, с какой точки зрения ни посмотри».

Ранее Путин объявил 24 июня нерабочим днем – в Москве пройдет парад Победы.

ДВа

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