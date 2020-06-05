Путин заметил, что еще многие россияне живут по принципу «после нас хоть потоп»

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5 июня 2020, 16:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 5 июня, заявил, что в стране еще многие живут по принципу "после нас хоть потоп". Глава государства также оценил подобную позицию.

По словам Владимира Путина, такая логика является тупиковой и опасной для экологии. Российский лидер напомнил, что природа России является ее национальным достоянием, которое необходимо сохранить для будущих поколений.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что на месте аварии в Норильске удалось локализовать разлив дизельного топлива. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю.