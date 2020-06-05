В Адыгее скончался десятый пациент с коронавирусом, число заболевших приближается к тысяче

Аргументы Недели → Общество 13+

5 июня 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]

Лаборатория инфекционного госпиталя. Фото: официальный сайт Республики Адыгея

В Адыгее коронавирус стал причиной гибели десятого жителя республики.

Как сообщает оперативный штаб региона, исследования подтвердили причину смерти 82-летней пациентки из одного из района, скончавшейся накануне.

По данным Минздрава республики, на лечении сейчас находятся 445 человек. Число новых случаев коронавируса за сутки составило 33. С учетом того, что ежедневный прирост новых случаев коронавируса составляет примерно такую же цифру, в ближайшие дни общее число заболевших коронавирусом в республике превысит тысячу человек.

Тем временем, в Адыгее утвердили первый этап снятия ограничительных мер и запустили троллейбусы.