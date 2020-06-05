В Саратовской области скончался пожилой пациент с COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

5 июня 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Саратовской области скончался пожилой пациент с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

Пациенту было 86 лет, у него наблюдались выраженные явления поражения легочной ткани, и, кроме всего прочего, житель длительное время страдал ишемической болезнью сердца и генерализованным атеросклерозом сосудов.

Сейчас в области лабораторно подтверждены 3553 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1462 человека. К 3 июня в области скончались 35 пациентов с COVID-19.

Ранее сообщалось: академик РАН раскритиковал идею гулять в перчатках.