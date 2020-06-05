Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Саратовской области скончался пожилой пациент с COVID-19

, 15:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Саратовской области скончался пожилой пациент с COVID-19
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Саратовской области скончался пожилой пациент с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

Пациенту было 86 лет, у него наблюдались выраженные явления поражения легочной ткани, и, кроме всего прочего, житель длительное время страдал ишемической болезнью сердца и генерализованным атеросклерозом сосудов.

Сейчас в области лабораторно подтверждены 3553 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1462 человека. К 3 июня в области скончались 35 пациентов с COVID-19.

Ранее сообщалось: академик РАН раскритиковал идею гулять в перчатках.

ЕЧ

В мире

Секретарь украинского Совнацбеза предсказал распад России «при нашей жизни»

Секретарь украинского Совнацбеза предсказал распад России «при нашей жизни»

Российскую Федерацию в будущем ждет распад. С соответствующим прогнозом в разговоре с представителями СМИ выступил некоторое время назад Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности Украины.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью