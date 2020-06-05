Академик РАН раскритиковал идею гулять в перчатках

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5 июня 2020, 14:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Маска и перчатки. Фото: pixabay.com

Академик РАН Сергей Колесников оценил меры, которые в России принимаются для борьбы с коронавирусной инфекцией. По его мнению, под видом защиты граждан решаются «не только медицинские задачи».

«Паника, на мой взгляд, во многом раздута. Кем и зачем? Не буду спекулировать, я не конспиролог, но решаются явно не только медицинские вопросы, а и ряд политических задач», - считает Колесников. Эксперт предположил, что меры по организации временных госпиталей на территории выставочных центров могут быть ни чем иным, как материальной поддержкой центров. Также он возмутился, что москвичей обязывают ходить по улицам не только в масках, но и в перчатках. «Наделано много ошибок, и сейчас продолжают делать ошибки, например, прогулки в перчатках — это вообще бред сивой кобылы. Но, видимо, кому-то это надо», - высказал свое мнение академик.