Предсказавшие протесты 2011-2012 социологи спрогнозировали волну массовых протестов в РФ

Аргументы Недели → Общество 13+

5 июня 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: статистика на мониторе компьютера, pixabay.com

Предсказавшие протесты на Болотной площади 2011–2012 годов социологи предупредили о новой волне массовых беспорядков в России. Об этом говорится в докладе «Новый спектр политических настроений в российском обществе в 2020 году».

«Причины адресации агрессии в адрес федеральных властей и лично президента Путина состоит в том, что последний не выполнил своих обещаний, не оправдал возлагавшихся на него надежд, выстроил систему власти, которая не работает», - говорится в исследовании.

Кроме того, респонденты недовольны падением уровня жизни, повышением пенсионного возраста, коррупцией, отсутствием поддержки и неадекватными мерами в борьбе с коронавирусом. Исследователи отметили, что основными эмоциями у общества стали гнев, тревога и раздражение. Однако опасения заразиться COVID-19 и появления негативных финансовых последствий после самоизоляции снизились, но уровень стресса возрос, пояснили эксперты. При этом у граждан падает доверие как к региональным властям, так и к федеральным, особенно к их способности действовать в период пандемии, уточнили они.

Онлайн-опрос проводился с 27 марта по 5 апреля среди 4640 человек и с 3 по 11 мая - 3177.

Ранее астролог предупредил о «новых неприятностях» в июне.