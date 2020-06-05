Дмитрий Песков заверил, что поправки в Конституцию примут лишь в случае их одобрения гражданами

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5 июня 2020, 14:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Поправки в конституцию вступят в силу лишь в случае одобрения всенародным голосованием. В этом уверил жителей пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что президент четко сказал: закон вступит в силу только после того, как граждане поддержат в результате голосования эти поправки.

«Это абсолютно четкое, не подразумевающее двусмысленности заявление президента», - сказал Песков.

Он также пояснил, что если голосование не поддержит поправки, они не вступят в силу, об этом Владимир Путин сказал с самого начала.

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