Дмитрий Песков заверил, что поправки в Конституцию примут лишь в случае их одобрения гражданами

Поправки в конституцию вступят в силу лишь в случае одобрения всенародным голосованием. В этом уверил жителей пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что президент четко сказал: закон вступит в силу только после того, как граждане поддержат в результате голосования эти поправки.
«Это абсолютно четкое, не подразумевающее двусмысленности заявление президента», - сказал Песков.
Он также пояснил, что если голосование не поддержит поправки, они не вступят в силу, об этом Владимир Путин сказал с самого начала.
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