Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Дмитрий Песков заверил, что поправки в Конституцию примут лишь в случае их одобрения гражданами

, 14:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Дмитрий Песков заверил, что поправки в Конституцию примут лишь в случае их одобрения гражданами
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Поправки в конституцию вступят в силу лишь в случае одобрения всенародным голосованием. В этом уверил жителей пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что президент четко сказал: закон вступит в силу только после того, как граждане поддержат в результате голосования эти поправки.

«Это абсолютно четкое, не подразумевающее двусмысленности заявление президента», - сказал Песков.

Он также пояснил, что если голосование не поддержит поправки, они не вступят в силу, об этом Владимир Путин сказал с самого начала.

Ранее сообщалось: доктор Леонид Рошаль стал одним из членов жюри конкурса на лучший памятник медработникам, борющимся с коронавирусом COVID-19.  

ЕЧ

Общество

Коммунисты начали агитацию против поправок к Конституции, но эксперты считают, что это тоже играет на руку власти

Коммунисты начали агитацию против поправок к Конституции, но эксперты считают, что это тоже играет на руку власти

Коммунисты начали призывать голосовать против принятия поправок к Конституции в ходе голосования, намеченного на 1 июля. В партии критикуют непрозрачную процедуру и усиление президентского диктата

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью