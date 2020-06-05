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Рошаль вошел в жюри конкурса на памятник медработникам

, 12:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Рошаль вошел в жюри конкурса на памятник медработникам
Леонид Рошаль. Фото: соцсети

Доктор Леонид Рошаль стал одним из членов жюри конкурса на лучший памятник медработникам, борющимся с коронавирусом COVID-19. Предполагается, что имена пятерых победителей огласят 21 июня.

«В состав жюри конкурса на топ-5 лучших памятников врачам-героям, спасающим людей от COVID-19, вошел легендарный врач, детский доктор мира Леонид Рошаль. Полный состав жюри будет определен до середины июня, в него войдут семь человек», - сообщили организаторы конкурса. Отмечается, что в жюри также будут присутствовать деятели культуры и искусства.

Каждый победитель конкурса получит по 100 тысяч рублей, а памятники будут установлены в разных городах страны.

АБ

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