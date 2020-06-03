Рошаль считает, что пандемия поможет построить «здравоохранение будущего»

Аргументы Недели → Здоровье 13+

3 июня 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: медик, pixabay.com

Президент Национальной медицинской палаты, всемирно известный врач Леонид Рошаль объяснил, как изменится система здравоохранения из-за коронавирусной пандемии. При этом доктор считает, что поправки к Конституции сыграют важную роль в ее становлении, сообщает kp.ru.

«… на основании приобретенного опыта [в борьбе с коронавирусом] и должно строиться наше здравоохранение будущего. С учетом тех недостатков, которые мы увидели при этой пандемии. Мне очень хочется, чтобы эти поправки были приняты как можно быстрее», - высказал он.

Рошаль отметил, что, например, люди не могут сами позаботиться о своем здоровье и правильном образе жизни, и в этом им может помочь государство. По его словам, власти должны создать все условия для формирования соответствующих привычек у граждан.

«Очень важно, что мы определили вопросы ответственности граждан за свое здоровье. И еще более важно, что мы определили ответственность государства за качество и доступность медицинской помощи», - пояснил он.

Ранее эксперт рассказал, как вернуться к активному образу жизни после пандемии.