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Эксперт рассказал о правильном возвращении к активному образу жизни после самоизоляции

, 16:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Эксперт рассказал о правильном возвращении к активному образу жизни после самоизоляции
Фото: pixabay.com

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил разрешить горожанам выходить на прогулки по графику в тестовом режиме с 1 июня. В свою очередь, специалисты предупредили о риске чрезмерных нагрузок, предложив постепенно возвращаться к активному образу жизни.

Учитель физкультуры Юрий Шендоновин добавил, что особо важен эмоциональный фон, а на природе можно поделать легкие физические упражнения, дыхательную гимнастику.

«Ничто движение не заменит. Это - самое главное для человека. Нужно восстановить утраченные навыки. В идеале хорошо бы гулять по лесопарковым зонам, соблюдая, разумеется, социальную дистанцию. Лучше, конечно, не злоупотреблять, по часу гулять, начиная с ходьбы, переходя на медленный бег», – рекомендовал преподаватель.

АГ

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