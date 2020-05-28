Эксперт рассказал о правильном возвращении к активному образу жизни после самоизоляции

Аргументы Недели → Здоровье 13+

28 мая 2020, 16:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Фото: pixabay.com

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил разрешить горожанам выходить на прогулки по графику в тестовом режиме с 1 июня. В свою очередь, специалисты предупредили о риске чрезмерных нагрузок, предложив постепенно возвращаться к активному образу жизни.

Учитель физкультуры Юрий Шендоновин добавил, что особо важен эмоциональный фон, а на природе можно поделать легкие физические упражнения, дыхательную гимнастику.

«Ничто движение не заменит. Это - самое главное для человека. Нужно восстановить утраченные навыки. В идеале хорошо бы гулять по лесопарковым зонам, соблюдая, разумеется, социальную дистанцию. Лучше, конечно, не злоупотреблять, по часу гулять, начиная с ходьбы, переходя на медленный бег», – рекомендовал преподаватель.