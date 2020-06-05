В Роспотребнадзоре признали, что московский воздух стал чище

Аргументы Недели → Общество 13+

5 июня 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

Москва. Фото: pixabay.com

Из-за пандемии коронавирусной инфекции по всему миру люди замечают, как начинает очищаться воздух и водоемы. Российская столица не стала исключением. Начальник отдела Управления Роспотребнадзора по Москве Алексей Худоборов рассказал, что произошло с воздухом в городе.

Москвичи отмечают, что воздух в столице действительно стал чище. «Качество воздуха в Москве, несомненно, в период введения ограничительных мероприятий улучшилось», - подтвердил Худоборов. Он отметил, что состояние воздуха в Москве за 2020 год указывает на «стойкое улучшение состояния атмосферного воздуха в этот период».

При этом эксперт добавил, что после снятия всех ограничительных мер и восстановления работы предприятий и движения транспорта ситуация быстро вернется к прежним показателям, передает Радио Sputnik.