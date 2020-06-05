Жители дома в центре Москвы обвинили свою УК в захвате памятника архитектуры

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5 июня 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

Улица Мясницкая в Москве, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Жители дома №15 по улице Мясницкой в Москве обвинили свою управляющую компанию «Арбат-сервис» в захвате здания, который относится к числу памятников архитекторы. Об этом говорится в сюжете, продемонстрированном на телевидении.

«Они якобы устроили собрание жильцов, которого на самом деле не было. Стоят чьи-то подписи, они не наши», - рассказал корреспондентам «России 1» проживающий в доме актер Дмитрий Певцов.

«После этого незаконного собрания деньги, которые находились в фонде капитального ремонта и предназначались для реконструкции нашего памятника архитектуры, оказались на собственном счету генерального директора “Арбат-сервиса” Валерия Ратушняка», - отметила жительница дома Елена Волкова.

Как поведали журналисты, в результате этих действий объект культурного наследия лишился капремонта и попал в разряд должников.

Также авторы сюжета предположили, что «Арбат-сервис» может быть связан с бандами, устроившими недавно перестрелку на Каширском шоссе. Ранее на страницах «Аргументов недели» появился материал, посвященный данной теме.