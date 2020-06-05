Москвичей предупредили о непогоде

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5 июня 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]

Гроза. Фото: pixabay.com

В МЧС предупредили, что в пятницу, 5 июня, москвичей ожидает сильный ветер, а также гроза и град. В ведомстве отметили, что порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 13 до 22 часов 5 июня в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 13-18 метров в секунду», сообщили в МЧС.

В ведомстве рекомендовали жителям столицы по возможности избегать поездок на личном транспорте, а также обходить шаткие конструкции и рекламные щиты и не пытаться укрыться от непогоды под деревьями.

Ранее сообщалось, что в четверг в Москве выпало рекордное количество осадков.