В Тульской области за минувшие сутки скончались три пациента с коронавирусом

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5 июня 2020, 12:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Вирус. Фото: pixabay.com

В Тульской области за минувшие сутки скончались еще три жителя в возрасте от 60 до 69 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает правительство региона.

Известно, что это жители Тулы и Кимовска. У двоих из них были сопутствующие хронические заболевания

Всего с начала пандемии в области COVID-19 был подтвержден у 4398 человек, выздоровели 2273.

В регионе скончались 47 пациентов с коронавирусной инфекцией, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт.

Ранее сообщалось: в Хабаровском крае режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса до 10 июня, планируется снять с 11 июня.