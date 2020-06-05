Дочь Эдуарда Успенского Татьяна рассказала об изменах отца и «жизни в страхе»

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5 июня 2020, 11:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Фото: Эдуард Успенский, Maxim Burlak/Russian Look/globallookpress.com

Дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна против, чтобы детскую литературную премию называли в честь ее отца. По его словам, известный автор был «домашним тираном» и «жестоким человеком», сообщает kp.ru.

Татьяна считает, что Эдуарда Успенского изменили деньги и популярность. Она рассказала, что отец был «нормальным человеком», когда писал про Чебурашку и Простоквашино, а потом все стало по-другому, и он начал много пить.

«Отец изменял маме, у него было много любовниц. Мои родители были вместе с 1962 года, прожили 20 лет. Когда они развелись, отец забрал меня к себе, потому что мама была полностью потерянной, для нее развод стал ударом. И я три года провела в секте … Помню, что провинившихся надо было обзывать, или всему коллективу надо было избивать одного человека. Я жила в страхе», - вспоминает дочь писателя.

Татьяна призналась, что позже убежала оттуда и жила с отцом, который всегда был ей недоволен и кричал на нее. Она добавила, что он не контролировал свои эмоции и «колотил» ее. Однажды, она убежала раздетая на мороз, а потом вернулась и просила прощения, поделилась женщина.

«Он был деспот, психопат, алкоголик. Страх въелся на всю жизнь, и у меня об отце воспоминания жуткие. Поэтому, когда я узнала, что объявлен конкурс на логотип премии имени Успенского для молодых писателей, то написала открытое письмо с протестом», - резюмировала она.

Однако бывший пресс-секретарь Успенского Валерий Лутовинин назвал Татьяну «лентяйкой» и человеком, который требовал у отца постоянно деньги.

Открытое письмо Татьяны Успенской в знак протеста.