Дочь Эдуарда Успенского: Мой отец был человеком очень жестоким

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26 мая 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник.Ru

Татьяна Успенская, фото личный архив Т. Успенской, sobesednik.ru

Дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна против того, чтобы новая детская литературная премия носила имя её отца. Она считает, что Эдуард Успенский этого недостоин. В открытом письме, которое публикует издание «Собеседник», Татьяна Успенская пишет, что Эдуард Успенский был очень жестоким человеком. Он позволял себе физическое, психологическое и эмоциональное насилие по отношению к собственной жене, детям и внукам. Татьяна Успенская надеется, что ее мнение будет услышано.

Директору Государственной Детской Библиотеки

Веденяпиной Марии Александровне

От Успенской Т.Э.

Открытое письмо

Уважаемая Мария Александровна!

Мне стало известно, что Российская Государственная Детская Библиотека проводит конкурс на логотип премии имени моего отца – писателя Эдуарда Успенского. С большим сожалением и горечью хочу выразить свое несогласие с присвоением премии его имени.

Думаю, что человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным… Мой отец был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие, это была его система отношений в семье…

Это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно по отношению ко мне – его дочери, моей матери – его жене, его внукам, детям другой жены (известной телеведущей Элеоноры Филиной) и т. д…

К несчастью, грубость и хамство, контроль и принуждение постепенно стали нормой его жизни… Также нормой стали показная идиллия, когда при приезде телевизионных групп приглашались внуки и должны были изображать счастливую семью великого писателя.

Зная о своих проблемах, в том числе с алкоголем, мой отец не обращался к официальным психологам, а являлся сторонником секты В.Д. Столбуна, проходил у него «лечение», поддерживал секту материально, рекламировал ее на ТВ, в газетах, что тоже не может являться большой заслугой. Мой отец знал об избиениях детей, практикуемых сектой, но это никогда его не останавливало. Он восхищался Столбуном, его методами, приводил туда своих знакомых и друзей.

Будучи несомненно талантливым человеком, способным увлечь людей творческими идеями (передача «Гавань», создание мультфильмов совместно с творческими коллективами студий), он не сумел преодолеть свои человеческие пороки, доброжелательно и спокойно общаться с людьми.

Хотелось бы, чтобы мое мнение было услышано…

Считаю, что имя человека, практиковавшего много лет насилие в своей семье, в том числе в отношении детей, не должно быть присвоено премии в такой гуманистической области, как детская литература…

С уважением, Успенская Татьяна Эдуардовна.