В России за сутки скончались 144 пациента с коронавирусом

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5 июня 2020, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]

фото:медик, pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее число умерших от новой коронавирусной инфекции в России составило 5 528 человек. Об этом стало известно в пятницу, 5 июня.

«За последние сутки в России зафиксировано 144 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8 057 человек», - уточнили в ведомстве.

При этом в Москве за сутки скончались 57 пациентов с диагностированным у них COVID-19.

Ранее сообщалось, что в России за последние 24 часа коронавирусом заболело 8726 человек. Наибольше число зарегистрировано в Москве- 1855, Московской области – 762, Санкт-Петербурге – 378, Нижегородской области – 330 и Свердловской области – 251.