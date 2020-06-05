В России за сутки диагностировали 8726 случаев заражения COVID-19

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5 июня 2020, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В России за последние 24 часа COVID-19 заболело 8726 человек, умерло 144 пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 8726 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3235 (37,1%) без клинических проявлений… За последние сутки умерли 144 человека», - сказано в сообщении. Отмечается, что за все время пандемии в России заболело 449 834 человека, количество летальных случаев превысило 5,5 тысяч заболевших.