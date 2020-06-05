Как не ошибиться при покупке в онлайн-аптеке

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5 июня 2020, 10:33 [ «Аргументы Недели» ]

Таблетки. Фото: pixabay.com

Фармацевт Валерия Сторчак рассказала, что нужно знать, чтобы купить качественные препараты в онлайн-аптеках. Специалист подчеркнула, что при покупках через Интернет есть риск получить фальсифицированные лекарства.

Врач отметила, что перед покупкой стоит проверить сайт аптеки и убедиться, что на нем есть достаточное количество информации об организации. Продавать лекарства дистанционно могут лишь те компании, у которых лицензии больше года, а в составе сети не менее десятка аптек, передает Мир24.

«Если человек приобретает через интернет, он может открыть инструкцию к препарату и проверить хотя бы на внешний вид, соответствует ли это описание товару, которое дает производитель», - добавила Сторчак.