Перечислены наиболее безопасные в России продукты

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5 июня 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Эксперты Роскачества перечислили самые безопасные и опасные пищевые продукты в России. По результатам исследования были составлены рейтинги топ-5 товаров.

Самыми безопасными продуктами стали водка (процент безопасных торговых марок от общего количества исследованных составил 97,9%), нерафинированное подсолнечное масло (88,2%), сушки (81,8%), гречневая крупа (72,2%) и сметана (72%), а самыми небезопасными - свиной шашлык, глазированные ванильные сырки, коньяк, сервелат и сухие завтраки.

Кроме того, в список безвредных товаров вошли светлое пиво и томатный сок, а наибольший риск для организма представляют микроорганизмы, недостаточно очищенная вода и компоненты ароматизаторов.