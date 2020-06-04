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Мария Захарова считает, что число россиян, желающих вернуться на родину, увеличится

, 19:42 [ «Аргументы Недели» ]

Мария Захарова считает, что число россиян, желающих вернуться на родину, увеличится
Мария Захарова, фото: twitter.com/MID_RF

С конца мая в российские загранучреждения обратились около 25 тысяч россиян, которые находятся за границей, с просьбой вывезти их на родину, рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Число людей, которым нужна помощь по обращению увеличится, например после того, как завершится учебный год. Те, кто оставался за рубежом, получал образование даже на удаленке, находясь за границей, наверняка захотят вернуться на родину», - сказала дипломат во время брифинга. Захарова добавила, что на конец мая в российские загранучреждения с просьбой о вывозе обратились около 25 тысяч россиян. По словам представителя МИД РФ, длительность процесса их возвращения на родину зависит от параметров приема прилетающих граждан регионами России.

НС

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