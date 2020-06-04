Ресторатор предположил, приведут ли требования Роспотребнадзора к росту цен

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4 июня 2020, 19:26 [ «Аргументы Недели» ]

Ресторан. Фото: pixabay.com

Ресторатор Виктор Гор оценил вероятность повышения цен в кафе и ресторанах в связи с новыми требованиями Роспотребнадзора по организации работы мест общественного питания.

«В сегодняшней ситуации это должно было бы повлиять на стоимость обслуживания, но я уверен, что этого не произойдет, потому что сегодня мы заинтересованы в каждом госте. Мы будем держать цены на уровне до пандемии», - считает он.

Гор отметил, что рестораны повышают цены в последнюю очередь – после того, как это делают магазины и поставщики. Он добавил, что установленные требования соблюдать будет реально, поскольку многие заведения начали ужесточать санитарные нормы заранее, еще до введения режима самоизоляции, передает Мир24.