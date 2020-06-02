Власти Москвы рекомендуют бизнесу заранее готовиться к открытию и срочно приобретать средства защиты

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2 июня 2020, 19:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

pixabay.com, средства защиты

Бизнесу следует заранее готовиться к возобновлению работы после снятия ограничительных мер в соответствии с представленными требованиями Роспотребнадзора. Требования будут "ровно теми", которые уже соблюдают открывшиеся предприятия.

Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он отметил, что не все компании, которым разрешили работать, успели подготовиться к открытию, сейчас они активно приобретают средства индивидуальной защиты.

Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, сколько средств недополучил столичный бюджет из-за коронавирусной пандемии.