Власти Москвы рекомендуют бизнесу заранее готовиться к открытию и срочно приобретать средства защиты

Бизнесу следует заранее готовиться к возобновлению работы после снятия ограничительных мер в соответствии с представленными требованиями Роспотребнадзора. Требования будут "ровно теми", которые уже соблюдают открывшиеся предприятия.
Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он отметил, что не все компании, которым разрешили работать, успели подготовиться к открытию, сейчас они активно приобретают средства индивидуальной защиты.
Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, сколько средств недополучил столичный бюджет из-за коронавирусной пандемии.