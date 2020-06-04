Во Внуково назвали возможный срок возобновления международных рейсов

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4 июня 2020, 18:35 [ «Аргументы Недели» ]

аэропорт Внуково, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Совладелец московского аэропорта "Внуково", председатель совета директоров Виталий Ванцев выразил надежду на возобновление международных рейсов из Российской Федерации в июле.

"Я рассчитываю, что международное сообщение будет потихоньку открываться. Но я не скажу, что мы сразу везде полетим. Это не только от нас зависит, но и от наших партнеров на той стороне, кто и как будет открывать свои рынки", – подчеркнул он в онлайн-эфире "Ведомостей". Ванцев также предположил, что пассажиропоток в российской авиаотрасли вернется на докризисный уровень не ранее лета 2021 года.