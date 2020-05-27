Аэропорт Внуково переходит к поэтапному выходу из режима ограничений

Аэропорт Внуково заявил о начале поэтапного выхода из режима противоэпидемических ограничений.
Теперь помимо пассажиров пускать в аэропорт будут провожающих, встречающих и других граждан.
С 1 июня 2020 вход возможен только в терминал А. Здесь нужно будет предъявить бумажную или электронную маршрутную квитанцию или посадочный талон. При предъявлении паспорта попасть в терминал можно будет провожающим и встречающим, а также покупателям билетов или посетителям офисов авиакомпаний.
Руководство аэропорта объявило об обязательной термометрии, которую должны проходить все без исключения.
«В случае выявления повышенной температуры тела (более 37°), гражданину будет запрещен вход в аэропорт», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи сибирячка предъявила поддельный документ, чтобы не попасть на карантин.