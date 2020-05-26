В аэропорту Сочи сибирячка предъявила поддельный документ, чтобы не попасть на карантин

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26 мая 2020, 21:28 [ «Аргументы Недели» ]

Сочи. Фото: сайт администрации г. Сочи

28-летняя туристка из Новосибирской области пойдет под суд за то, что предъявила в сочинском аэропорту поддельный документ – это было свидетельство о регистрации по месту пребывания.

В сочинском линейном управлении МВД России на транспорте сообщили, что девушка представила документ с явными признаками подделки, который у нее изъяли. Как выяснилось, документ она купила у незнакомого гражданина для того, чтобы избежать обязательной обсервации в городе-курорте.

Экспертиза подтвердила, что свидетельство о регистрации в Сочи оказалось поддельным. В отношении девушки возбудили уголовное дело по ч.5 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

Ранее сообщалось, что в Сочи с 1 июня будут открыты некоторые пляжи и санатории.