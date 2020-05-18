В Сочи с 1 июня будут открыты некоторые пляжи и санатории

Аргументы Недели → Общество 13+

18 мая 2020, 14:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Сочи, pixabay.com

Директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина сообщила, что более 60 пляжей сочинских санаториев откроются для гостей, начиная с 1 июня. Отмечается, что подготовка к курортному сезону началась в марте, согласно намеченному плану.

«Готовность пляжных территорий достаточно высокая, порядка 80-90 процентов. Уже завершаются почти везде покрасочно-ремонтные работы, арендаторы приобретают новое оборудование. Ведутся работы по подготовке дна, обеспечению безопасности», - пояснила она.

Батяйкина отметила, что в этом году особое внимание уделяется обеспечению санитарной безопасности, социальной дистанции и информированию посетителей пляжа. По ее словам, лежаки будут расставлены на рекомендуемом Роспотребнадзором расстоянии.

«65 пляжей будут доступны только для отдыхающих санаториев. Для других будет море закрыто. Открытие всех остальных пляжей будет проводиться поэтапно в соответствии с эпидемиологической обстановкой», - подчеркнула она.

Батяйкина добавила, что остальные пляжи и объекты размещения будут открываться по мере снятия ограничений из-за пандемии.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что санатории, гостиницы и другие курортные объекты в Крыму могут открыться после 15 июня.