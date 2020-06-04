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Метеоролог рассказал, повторится ли в этом году жара 2010 года

, 18:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Метеоролог рассказал, повторится ли в этом году жара 2010 года
Термометр. Фото: pixabay.com

Синоптик Евгений Тишковец рассказал, возможно ли этим летом повторение торфяных пожаров и рекордной жары, как это было в 2010 году. Специалист рассказал, каких температур стоит ждать в июне.

«Это была абсолютно некорректная подача информации со стороны отдельных министерств. Раньше это называлось словом "очковтирательство"», - считает Тишковец.

Метеоролог признал, что этим летом температура и правда превысит норму, однако экстремальных температур ожидать не нужно. «В воскресенье 23-28 градуса, а на следующей неделе практически в ежедневном режиме будет в основном солнечная погода, аномально жаркая», - сказал он. Тишковец добавил, что жара продержится примерно до 20 июня, а затем пойдет на спад.

АБ

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