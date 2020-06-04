В столице ввели новый тип пропусков

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4 июня 2020, 16:46 [ «Аргументы Недели» ]

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Жители Москвы для получения услуг в МФЦ должны будут оформить новый разовый пропуск, сообщили на сайте правительства столицы. Отмечается, что количество подобных пропусков на одного человека не ограничено.

При этом оформлять электронный пропуск придется лишь тем, кто решил добраться до МФЦ на собственном автомобиле или общественном транспорте. Если Многофункциональный центр находится в пешей доступности, то можно обойтись без оформления пропуска, добавили в мэрии Москвы.

На сегодняшний день в столице действует система электронных пропусков, которые необходимо оформить для передвижения на личном или общественном транспорте.