Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В столице ввели новый тип пропусков

, 16:46 [ «Аргументы Недели» ]

В столице ввели новый тип пропусков
QR-код. Фото: pixabay.com

Жители Москвы для получения услуг в МФЦ должны будут оформить новый разовый пропуск, сообщили на сайте правительства столицы. Отмечается, что количество подобных пропусков на одного человека не ограничено.

При этом оформлять электронный пропуск придется лишь тем, кто решил добраться до МФЦ на собственном автомобиле или общественном транспорте. Если Многофункциональный центр находится в пешей доступности, то можно обойтись без оформления пропуска, добавили в мэрии Москвы.

На сегодняшний день в столице действует система электронных пропусков, которые необходимо оформить для передвижения на личном или общественном транспорте.

АБ

В мире

На Украине собирают подписи за отставку нового правительства

На Украине собирают подписи за отставку нового правительства

За год работы президента Владимира Зеленского уже второй состав правительства Украины может быть отправлен в отставку. Пока в Киеве надеются на утверждение новой кредитной программы МВФ, в Верховной раде собирают подписи за отставку кабинета министров.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью