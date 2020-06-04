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В Роспотребнадзоре не согласны с мнением академика РАН о вреде масок

, 16:02 [ «Аргументы Недели» ]

В Роспотребнадзоре не согласны с мнением академика РАН о вреде масок
прогулкав маске, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Использование медицинских масок во время прогулок и занятий спортом безопасно, заявили в Роспотребнадзоре, а также эффективно, особенно при ношении заразившимся человеком.

"Однако в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции и бессимптомных форм заболевания стоит рассматривать каждого человека как потенциального источника инфекции", - подчеркнули в ведомстве. Роспотребнадзор заверяет, что заниматься спортом и гулять в медицинской маске в условиях распространения коронавируса безопасно для здоровья людей. Специалисты рекомендуют надевать медицинскую маску при каждом выходе из дома.

Виталий Зверев, академик РАН, ранее высказался о том, что длительное ношение медицинской маски является опасным для здоровья человека.  Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М.Сеченова считает ношение масок на улице нецелесообразным, так как это может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме, грибковым, аллергическим, бактериальным заболеваниям.

НС

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