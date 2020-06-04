Эксперт: Многие нормы трудового законодательства не работают на практике

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4 июня 2020, 14:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Предприятие малого бизнеса. Фото: сайт Госдума РФ

Самоизоляция особенно остро повлияла на малый и средний бизнес, много компаний и ИП разорится и уже разорилось, считает юрист, арбитражный управляющий Дина Зайцева.

По ее словам, именно в этих условиях необходимо постоянно совершенствовать трудовое законодательство, чтобы защитить права работающих граждан, самозанятых лиц.

Зайцева говорит, что в настоящее время основная часть увольнений происходит через принуждение работника уволиться по собственному желанию, что говорит о том, что многие нормы трудового законодательства так, как надо, не работают на практике.

«Законодательство защищает сотрудника, однако не все работодатели всегда следуют ему. На мой взгляд, основная проблема – даже не с законодательством, а с его применением и использованием: мало кто из работников задумывается о своих правах и мало, кто из них пытается свои права защитить. А работодатели часто действуют в личных интересах, не учитывая права специалистов», – считает эксперт.

По словам Зайцевой, ситуация на рынке труда меняется каждую неделю. Число безработных в ближайшей перспективе будет расти и произойдёт перенасыщение рынка кадрами. Полностью, как говорит, восстановиться даже после окончания мер самоизоляции экономика уже вряд ли сможет.

Ранее в Госдуме вернулись к обсуждению дистанционного формата работы в РФ.