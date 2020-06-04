В Госдуме вновь вернулись к обсуждению дистанционного формата работы в РФ

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4 июня 2020, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]

Трудовой кодекс. Фото: сайт Госдума РФ

В Госдуму внесена новая версия проекта о требованиях к дистанционному общению работодателя и работника.

«В текущих условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции и перевода многих сфер деятельности на дистанционный формат законопроект особенно актуален», – считает один из авторов законопроекта, председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Законопроектом, в частности, предлагается новая статья 15.1 ТК РФ, закрепляющая общие положения о юридически значимых сообщениях, в том числе об их форме. Помимо этого, предлагается предоставить работнику возможность в одностороннем порядке отказаться от условия об обмене юридически значимыми сообщениями в электронной форме – в любой момент после заключения трудового договора.

«Предложенные законопроектом изменения позволят шире применять быстрые и удобные, и сейчас даже необходимые способы коммуникации в рамках трудовых отношений, а также защитят права работников при таком взаимодействии», – подчеркнул Крашенинников.

Положения законопроекта предлагается вводить в действие с 1 октября 2020 года.

Ранее в ГД призвали законодательно урегулировать время работы сотрудников на «удаленке».