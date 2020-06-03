Неверов призвал законодательно урегулировать время работы сотрудников на «удаленке»

В Госдуме подготовили поправки по удаленной работе.
Руководитель думской фракции «Единой России» Сергей Неверов считает, что закон четко определит, когда работодатель может звонить и писать сотруднику. Он также подчеркнул, что время работы на «удаленке» не должно растягиваться до бесконечности.
«Рабочий день на «удаленке» зачастую растягивается, потому что нет договоренности между работодателем и сотрудником о четком времени взаимодействия. В итоге за работой человек проводит больше времени, чем проводил бы даже в офисе», – говорит Неверов.
По его словам, основная идея законопроекта – переработка той части Трудового кодекса, которая касается дистанционной занятости и использования.
Время работы и отдыха сотрудника, работающего на «удаленке» должно быть прописано либо в трудовом договоре, либо устанавливаться самим работником, а график взаимодействий должен быть определен по договоренности между сторонами.