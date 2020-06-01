В Трудовом кодексе планируют регламентировать продолжительность рабочего дня сотрудников на «удаленке»

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1 июня 2020, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]

Трудовой кодекс РФ. Фото: сайт Госдума РФ

В Госдуме рассказали, когда могут быть рассмотрены поправки об удаленной работе.

В частности, в Трудовом кодексе планируется регламентировать продолжительность рабочего дня сотрудников, работающих дистанционно, а также зафиксировать личное время таких сотрудников.

«В Трудовом кодексе есть глава 49.1, которая посвящена удаленной работе. Однако глава пока работает не совсем эффективно. Из 67 млн занятых только 30 тыс. человек работает по этой главе», – пояснил депутат Госдумы Андрей Исаев.

По его словам, принято решение внести туда дополнение, например такое, как временный перевод на удаленную работу или частичный перевод на удаленную работу.

При этом парламентарий подчеркнул, что использование удаленного режима – это вопрос договоренности работодателя и работника.

«Я думаю, что это коснется всех программистов, бухгалтеров, консультантов, редакторов, значительного количества людей, у которых главная задача – выдать текст или документ. Они вполне могут работать удаленно», – сказал Исаев.

Кроме этого, депутат считает необходимым регламентировать право работника быть оффлайн, с тем, чтобы привлечение во внеурочное время оплачивалось как сверхурочная работа в повышенном размере.

Ранее глава Минэкономразвития РФ призвал легализовать удаленный режим работы.