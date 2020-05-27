Глава МЭР призвал легализовать удаленный режим работы

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27 мая 2020, 13:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

работа из дома, pixabay.com

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в среду заявил, что российским властям необходимо легализовать удаленный режим работы. По его словам, COVID-19 ускорил процесс принятия этого решения.

Глава МЭР, выступая в Госдуме в рамках правительственного часа, уточнил, что в России предстоит ликвидировать много старых норм, в частности, речь идет о полном отказе от требования ведения документооборота в бумажном виде. Также следует внести в трудовое законодательство изменения, связанные с легализацией дистанционного режима работы.

Максим Решетников убежден, что формат "удаленки" способен существенно изменить множество процессов. Кроме того, министр заметил, что за период самоизоляции многие граждане почувствовали вкус дистанционной работы, вследствие чего больше не захотят тратить время на дорогу до офисов.