Эксперт: Изменения в мире после пандемии больше отразятся на политике, чем экономике

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4 июня 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Доллары. Фото: Pixabay

Состояние богатейших россиян сократилось на 31,48 млрд долларов за период с января по май 2020 года. Но это - в пределах нормы, особенно если учитывать нынешнюю кризисную ситуацию, считает эксперт аналитического портала Rubaltic.ru Алексей Ильяшевич.

«Сейчас всерьез обсуждают, кто станет первым триллионером. Вроде как самые лучшие шансы у Джеффа Безоса – акции Amazon растут как на дрожжах. Впрочем, рост совокупного состояния миллиардеров в значительной мере обусловлен увеличением объема денежной массы в обороте. Грубо говоря, сегодняшний миллиардер намного беднее, чем миллиардер 10−15 лет назад», – говорит эксперт.

По мнению Ильяшевича, посткоронавирусный мир будет другим, но изменения будут сильнее проявляться в политике, чем в экономике.

Он также считает, что для России нефтегазовый шок должен стать полезным опытом.

«Если торговля углеводородами больше не будет столь прибыльна, то возникает вопрос: как поддерживать прежний уровень жизни? Придется включать мозги, больше шевелиться, искать новую нишу, а не сидеть «на трубе», – говорит эксперт.