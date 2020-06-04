Спор Владимира Соловьева с Анной Шафран накануне ее увольнения попал на видео

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4 июня 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

Журналист Владимир Соловьев, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Накануне своего увольнения ведущая Анна Шафран поспорила с журналистом Владимиром Соловьевым в эфире программы «Полный контакт». Видеозапись передачи доступна для просмотра на YouTube.

Поводом для дискуссии послужил закон о цифровизации, который был принят Государственной Думой РФ минувшей весной. В ходе спора, состоявшегося ближе к концу эфира, Шафран призвала коллегу не заниматься демагогией. На это Соловьев ответил, что женщине «надо работать одной». Следующий выпуск передачи прошел без Анны Шафран.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Шафран, комментируя свое увольнение, отказалась называть его повышением. При этом журналист заявила, что переходит «на новый качественный уровень».