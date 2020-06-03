Ведущая Анна Шафран не считает свое увольнение повышением

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3 июня 2020, 19:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Ридус», Газета.ru

Анна Шафран, фото: twitter.com/anna_shafran

В социальных сетях ранее появились сообщения об увольнении Анны Шафран — соведущей Владимира Соловьева в его популярном ток-шоу «Полный контакт» на радио «Вести FM». Ведущая рассказала, с чем связано увольнение.

Шафран сообщила, что ее увольнение из команды «Полного контакта» связано с позицией по цифровизации, которая разошлась со взглядами Соловьева, и было его инициативой. Владимир Соловьев отмечает, что каких-то конфликтов с Анной Шафран у него не было, и назвал уход своей коллеги из шоу «повышением». Онр считает, что ей пора думать о своих авторских программах.

Анна Шафран не стала бы называть свое увольнение повышением. Она считает это «обретением субъектности». «Тут несостоятельный тезис. Владимир Рудольфович мой старший коллега. Мы с ним в одном положении, поскольку мы нанятые работники на ВГТРК. Сейчас каждый из нас пойдет своим путем. Я перехожу на новый качественный уровень, обретаю еще большую субъектность», — сказала Шафран.