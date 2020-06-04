Госдума может рассмотреть законопроект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров

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4 июня 2020, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Планируется, что законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании 9 июня.

Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендует Совету ГД включить в повестку ближайшего пленарного заседания законопроект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров, а также для малого и среднего бизнеса, включенного в реестр отраслей экономики, наиболее пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции.

«Законопроект носит социальный характер и призван дополнительно помочь нашим гражданам и предпринимателям», – сообщил председатель комитета Василий Пискарев.

В документе, в частности, предусматривается, что пенсионеры, получающие пенсии по старости, по инвалидности или пенсии по случаю потери кормильца в размере менее двух МРОТ и не имеющие иных источников доходов и иного имущества, смогут получить отсрочку по кредитным договорам в пределах 1 млн рублей. Такая отсрочка может быть предоставлена однократно и сроком не более чем на два года.

Для индивидуальных предпринимателей и субъектов МСП из наиболее пострадавших отраслей законопроектом предлагается годовая рассрочка взыскания задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или кредитному договору, если сумма задолженности не превышает 15 млн рублей.