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4 июня 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото: сайт Госдума РФ

В Госдуме решили проанализировать, как работают законы, принятые для противодействия пандемии.

Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал, что парламентариями было принято 29 законов, направленных на реализацию поручений президента РФ.

Он отметил, что «важно в целом проанализировать все законы на предмет правоприменительной практики».

«Эти законы будут действовать в течение всего года и, конечно, от нас они требуют постоянного контроля за их реализацией с тем, чтобы они были более эффективны», – сказал Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме этого, Володин сообщил, что Госдума в ближайшее время обсудит с правительством дополнительные меры по поддержке экономики.

«Наша экономика серьезно пострадала, так же как и экономики других стран. Но делается все для того, чтобы защитить наших граждан и восстановить экономику», – заявил спикер ГД.